Подозреваемого в нанесении побоев комментатору Скворцову задержали в Новосибирске

Полиция задержала подозреваемого в избиении спортивного комментатора Романа Скворцова. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России, пишет ТАСС

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Мужчину доставили в отдел №1 "Центральный" управления МВД РФ по Новосибирску.

"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции были установлены лица, причастные к противоправному деянию", - говорится в сообщении.

Девятого февраля Скворцов с друзьями отдыхали в заведении на Красном проспекте, сообщает SHOT.

Возле входа он заступился за одного из знакомых, который повздорил с компанией из семи отдыхавших. Комментатора сильно избили. Его доставили в местную больницу в тяжёлом состоянии. Врачи сумели его стабилизировать.

Возбуждено уголовное дело по статье "умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью".