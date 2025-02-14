В Крыму назвали возможную причину конца государственности Украины

Спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов связал предоставление Украиной США доступа к редкоземельным металлам и конец государственности "незалежной". По его словам, накопленный многими поколениями советских людей ресурс, оставшийся независимой Украине, выработан практически полностью: "бездарно растрачен, а по большей части разворован".

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"Стремительно и неотвратимо приближается конец её государственности. Точнее, он уже давно наступил, но теперь это становится очевидно для всех", - цитирует РИА Новости Константинова.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что страна должна иметь гарантии на редкоземельные металлы, которыми располагает Украина. В России оценили идею США о помощи Украине в обмен на ресурсы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал политику Штатов бизнесом.