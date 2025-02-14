США могут ввести свои войска на Украину

Отправку американских войск на Украину допускают власти США. Также возможно введение новых санкций против России. Об этом в интервью газете The Wall Street Journal (WSJ) заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс, пишет Lenta.ru.

По его словам, это все возможно, если Россия откажется от мирного урегулирования конфликта на Украине.

Вэнс отметил, что пока о гарантиях безопасности для Украины говорить слишком рано.

"Существуют различные формулировки, конфигурации, но нам важно, чтобы Украина обладала суверенной независимостью", — подчеркнул он.

Накануне Дональд Трамп заявил, что представители США, России и Украины проведут встречу в Саудовской Аравии. По его словам, она состоится на следующей неделе.

"Завтра состоится встреча в Мюнхене, а на следующей неделе — встреча в Саудовской Аравии, не со мной или президентом [России Владимиром] Путиным, но с должностными лицами высокого ранга. И Украина тоже будет участвовать в ней", — отметил глава государства.

Его заявление прозвучало перед началом переговоров с главой правительства Индии Нарендрой Моди в Белом доме. Трамп указал, что в ходе контактов представители трех стран должны будут обсудить все детали по урегулированию конфликта вокруг Украины. Встречи должны показать, насколько быстро можно будет достигнуть мира, сообщают "Известия".