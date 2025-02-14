Власти одобрили законопроект о мерах по борьбе с мошенничеством

Кабмин России утвердил проект закона, направленный на борьбу с телефонным и интернет-мошенничеством.

Как заявил представитель аппарата вице-премьера Дмитрий Григоренко, документ включает около 30 мер защиты россиян и в ближайшее время поступит на рассмотрение депутатов Госдумы. Главное нововведение – создание государственной информационной системы "Антифрод", которая объединит банки, операторов связи, цифровые платформы и правоохранительные органы с целью оперативного выявления схем мошенников.

Законопроект также вводит обязательную маркировку звонков, чтобы граждане могли сразу определить, откуда поступает вызов – от официальной организации или с подставного номера. Также появится возможность запретить международные звонки и отказаться от рекламных обзвонов без предварительного согласия.

Кроме того, меры безопасности касаются биометрической идентификации при финансовых операциях, новых правил смены пароля на "Госуслугах" и автоматического удаления старых номеров из личных кабинетов банков и государственных сервисов. Правительство предлагает ввести предупреждение о возможных мошеннических действиях при смене пароля на "Госуслугах", а код подтверждения отправлять с задержкой 10–15 минут, сообщают "Ведомости".

Напомним, в России для борьбы с телефонными мошенниками кабмин РФ планирует собирать векторы голосов подозреваемых, при этом от последних не потребуется согласие. Данные будут содержаться на единой антифрод-платформе, информацию о мошенничестве куда станут передавать органы власти. Как считают операторы связи, если сбор данных потребует анализа всех телефонных вызовов, то это повлечет за собой значительные вложения в вычислительную инфраструктуру.