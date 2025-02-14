ГОСТы для пищевиков могут сделать обязательными

Министерство промышленности и торговли России предложило поправки в закон "О стандартизации в РФ".

Согласно им, пищевики в своих технических условиях (ТУ) и стандартах организации (СТО) не должны устанавливать требования, которые ухудшают характеристики продуктов питания либо противоречат требованиям национальных стандартов. Минпромторг намерен обязать отрасль укладываться в нормативы ГОСТов, которые добровольны.

В алкогольной действует такой же подход: спиртное невозможно вывести в крупные торговые сети без исполнения добровольных госстандартов. В настоящее время пищевики могут производить свои товары по ГОСТам или использовать свои собственные ТУ и СТО.

В Роскачестве указали, что все продукты должны быть безопасными и соответствовать техническим регламентам. В них регуляторы установили требования к микробиологии, содержанию тяжелых металлов, радионуклеидов, пестицидов и многое другое, сообщают "Известия".