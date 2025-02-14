Состоящие в браке долгое время пары предложено поощрять

Депутаты Госдумы от ЛДПР внесут на рассмотрение проект закона о материальном поощрении супружеских пар, состоящих в официальном браке не менее 30 лет.

Предлагаются следующие выплаты: 30 тыс. руб. - в связи с 30‑летием совместной жизни, 40 тыс. руб. - в связи с 40‑летием совместной жизни, 50 тыс. руб. - в связи с 50‑летием совместной жизни, 60 тыс. руб. - в связи с 60‑летием совместной жизни и 70 тыс. руб. - в связи с 70‑летием совместной жизни.

Как считают парламентарии, выплаты подобного плана существуют только в 19 регионах, а также в ряде городов. Их размер существенно различается в зависимости от субъекта. По словам авторов инициативы, чаще всего материально премируют семейные пары, прожившие в официально зарегистрированном браке 50 лет.

Также в законопроекте размеры единовременных выплат к юбилеям совместной жизни предлагается ежегодно индексировать, а для лиц, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в районах с тяжелыми климатическими условиями увеличивать на соответствующий районный коэффициент.

Депутаты отметили, что принятие законопроекта положительно скажется на укреплении института брака и сохранении традиционных семейных ценностей в России, сообщает РИА Новости.