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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Индексация пенсий подтолкнула пожилых россиян к поиску работы

В прошлом году в России увеличилось количество соискателей предпенсионного и пожилого возраста.

Количество резюме граждан 51–60 лет по сравнению с 2023 годом увеличилось на 13%, до 2,9 млн, а анкет специалистов старше 61 года — на 25%, до 500 тыс. человек. Об этом заявили в hh.ru. Это связано с ожиданием пожилых, что с 2025 года возобновится индексация выплат работающим. Как заявила доцент РЭУ имени Плеханова Людмила Иванова-Швец, мера сподвигла выйти из "тени" тех пожилых граждан, кто в последние годы работал неформально и получал повышенные средства от государства в качестве незанятых.

По мнению ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, что еще одна причина заключается в том, что средняя пенсия по старости составила всего 24 тыс. в месяц в 2024 году при инфляции в 9,5%.

Россияне пенсионного возраста запрашивают зарплаты ниже средних по стране: женщины ожидают 50 тыс. руб., а мужчины — 80 тыс.

Спрос на работников старших возрастов будет расти, поскольку многие вакансии с низкими заработными платами, неблагоприятными условиями труда и в непрестижных профессиях не прельщают молодежь, сообщают "Известия".

Ранее в Госдуме предложили увеличить страховую часть пенсии работающим пенсионерам.

Теги: пенсии, работа


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Ранее 10.02.2025 04:01 Мск Депутаты предложили увеличить страховую пенсию работающим пенсионерам

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