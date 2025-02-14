Зеленский считает неприятным решение Трампа созвониться сначала с Путиным, а не с ним

Решение американского лидера Дональда Трампа созвониться сначала с президентом России Владимиром Путиным, а только после этого с главой Украины Владимиром Зеленским не говорит о приоритетах Трампа, однако является неприятным для Киева фактом.

Об этом сообщил журналистам Зеленский. "Для нас очень важно сохранить поддержку США. <…> Хотя, действительно, это не очень приятно в любом случае", – заявил украинский президент.

Он отметил, что считает справедливым провести сначала встречу между представителями Вашингтона и Киева, выработать план решения конфликта, а только потом обсуждать его с Москвой.

Напомним, Трамп после того, как поговорил по телефону с Путиным, позвонил Зеленскому.