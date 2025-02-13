Саудовская Аравия еще не начинала подготовку к встрече Трампа и Путина

Подготовку к возможной встрече президентов США и России Саудовская Аравия еще не начинала. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на министерство информации королевства.

В ведомстве сказали, что еще даже не определена дата переговоров.

Ранее президент США Дональд Трамп сказал, что намерен провести встречу с Владимиром Путиным в Саудовской Аравии. Об этом глава Белого дома сообщил журналистам, выступая в Овальном кабинете.

12 февраля Трамп заявил, что впервые после избрания на пост президента США поговорил по телефону с Владимиром Путиным. По его словам, разговор, в ходе которого собеседники договорились о посещении стран друг друга, был "долгим и очень продуктивным". В Белом доме заявили, что не знают, существуют ли предварительные условия для личной встречи между лидерами России и США.

Евросоюз не заслужил права участвовать в переговорах по Украине с Россией и США, сказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Так он прокомментировал заявление главы европейской дипломатии Кайи Каллас.

Она от имени внешнеполитической службы ЕС, Франции, Германии, Польши, Италии, Испании и Великобритании заявила о том, что Европа и Украина должны участвовать "в любых переговорах" по урегулированию конфликта.