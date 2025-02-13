Следком Пермского края опубликовал оперативное видео с места гибели рабочих в калийной шахте Соликамска

Следственный комитет Пермского края опубликовал оперативное видео осмотра места происшествия по факту гибели рабочих в калийной шахте Соликамска, передает корреспондент Накануне.RU.

Следствием установлено, что 13 февраля, в 10.00 в руднике СКРУ-3 в ходе проведения регламентных работ по осмотру ствола в результате обрушения породы двое человек получили травмы, несовместимые с жизнью.

По факту гибели рабочих в шахте в Соликамске возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц)

В настоящий момент проводится осмотр места происшествия. На месте ЧП работают наиболее опытные следователи и следователи-криминалисты. Назначаются необходимые экспертизы. Расследование уголовного дела находится на контроле в аппарате ведомства.