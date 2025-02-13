В России соберут воедино голоса телефонных мошенников

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о том, что в стране объединят в одной базе голоса телефонных мошенников.

"Планируется создать информационную систему. На её платформе станут собираться записи голосов тех, кто использует доверие граждан в корыстных целях", - приводит ТАСС слова Мишустина, сказанные на заседании правительства.

Сегодня стало известно, что в Екатеринбурге пожилая женщина после общения с мошенниками лишилась миллионов рублей и медали Героя Советского Союза. Сейчас в обстоятельствах разбираются полицейские. Известно, что пенсионерка отдала незнакомцам около 15 млн руб. после того как ей сообщили, что её деньги якобы идут на помощь Украине. Также старушка собрала драгоценности, золото и медаль своего отца, Героя СССР, и передала неизвестной девушке. Лишь после этого она осознала, что стала жертвой аферистов, и обратилась в полицию.