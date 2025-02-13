В Приднестровье убраны блокпосты

В Приднестровье убраны различные блокпосты. Речь идёт о зоне безопасности.

"В зоне безопасности снимаются 11 блокпостов", - цитирует РИА Новости сопредседателя Объединенной контрольной комиссии (ОКК) по управлению миротворческой операцией на Днестре от непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Олега Белякова.

Ранее сооружения были выставлены в соответствии с указами главы Приднестровья Вадима Красносельского о действии "красного", а на данный момент – "жёлтого" уровня террористической опасности.