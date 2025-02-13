Не заслужили: ЕС не имеет права участвовать в переговорах по Украине с РФ и США

Евросоюз не заслужил права участвовать в переговорах по Украине с Россией и США, сказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, пишет ТАСС.

Так он прокомментировал заявление главы европейской дипломатии Кайи Каллас.

Она от имени внешнеполитической службы ЕС, Франции, Германии, Польши, Италии, Испании и Великобритании заявила о том, что Европа и Украина должны участвовать "в любых переговорах" по урегулированию конфликта.

Это произошло после телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа.

По словам Орбана, это требование – печальное свидетельство того, что официальные лица ЕС выступают с бесполезными заявлениями. По его мнению, страны Евросоюза не имеют права требовать, чтобы их позвали на переговоры.

"Вы должны это заслужить! С помощью силы, хорошего руководства и умной дипломатии. Позиция Брюсселя: поддерживать убийства столько, сколько потребуется, - морально и политически неприемлема", - написал Орбан в соцсети.

Телефонный разговор Трампа и Путина состоялся 12 февраля и длился почти полтора часа. Лидеры обсудили ситуации на Украине и Ближнем Востоке, а также вопрос об обмене осужденных граждан двух стран.

По словам Трампа, они с российским президентом согласились, что "хотят остановить российско-украинский конфликт". Затем американский лидер позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому и сообщил ему детали разговора с Путиным. Как потом отметил глава Белого дома, разговор с Зеленским прошел "очень хорошо".

Наконец, Трамп заявил о планах "не в отдаленном будущем" лично встретиться с президентом России в Саудовской Аравии. За этой встречей, по его словам, может последовать другая. Он заявил о готовности принять Путина в США и своем желании посетить Россию. Он также планирует регулярно общаться с Путиным по телефону.