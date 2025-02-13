Мэр Оренбурга уйдёт добровольцем на СВО

Мэр Оренбурга Сергей Салмин захотел уйти добровольцем на поля специальной военной операции (СВО). С такой просьбой он обратился к губернатору региона Денису Паслеру.

"Это серьёзное решение – присоединиться к нашим бойцам, защищающим интересы страны и мирных жителей в зоне проведения специальной военной операции. Поступок настоящего мужчины, поэтому я поддержал Сергея Александровича безоговорочно. На время отсутствия главы его обязанности будет исполнять первый заместитель", - написал Паслер в своём telegram-канале.

Вскоре к Салмину присоединятся муниципальные служащие и депутат Сорочинского муниципального округа Эмиль Мустаев, Юрий Азаров, Ильгиз Бекмухамедов.

"Желаю успешно выполнить все боевые задачи и вернуться с Победой", - написал Паслер.

Салмин родился 25 июня 1975 г. в Бузулуке в многодетной рабочей семье. Профессиональный спортсмен. Много лет работал тренером. В 1993-94 гг. проходил срочную службу в армии России. После возвращения из армии работал в службе безопасности нефтяных компаний, а в 2002 г. открыл собственный бизнес.

Первое профессиональное образование получил в 1997 г. в Бузулукском гидромелиоративном техникуме по специальности "Экономика, бухгалтерский учет и контроль". Позднее окончил Московский финансово-промышленный университет "Синергия" по специальности "Юриспруденция". В этом же университете завершил обучение в магистратуре по специальности "Управление персоналом". Имеет диплом Оренбургского государственного педагогического университета по направлению подготовки "Педагогическое образование". 24 марта 2022 г. избран главой Оренбурга. Женат, имеет пятерых детей.