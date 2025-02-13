В Тюменской области создают аналог федеральной программы "Время героев"

Губернатор Тюменской области Александр Моор провел первое заседание оргкомитета регионального проекта "Боевой кадровый резерв Тюменской области", сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Проект является аналогом федеральной программы "Время героев". Благодаря этой программе участники специальной военной операции получают новые компетенции для дальнейшей службы Отечеству уже в гражданской жизни.

Губернатор Александр Моор сообщил, что обсуждал состав Общественного совета проекта. Моор заявил, что возглавит совет лично.

Кроме того, в совет войдут участник специальной военной операции, Герой России Рустам Сайфуллин, финалист федеральной программы "Время героев" Виктор Квасов, а также другие известные жители Тюменской области. Также сообщается, что участником совета станет военный корреспондент издания "Комсомольская правда", член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Александр Коц.

"Первое заседание Общественного совета региональной программы "Боевой кадровый резерв Тюменской области" проведем 17 февраля", - прокомментировал губернатор Тюменской области Александр Моор.