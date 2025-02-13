13 Февраля 2025
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Переговоры не будут исчерпываться только Украиной

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Политика В России
Фото: Накануне.RU

"Оцепенение" мира после разговора Путина и Трампа поразило Лаврова

Министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова поразило "оцепенение" мира после телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа, пишет ТАСС.
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Комментарий он высказал на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Таджикистана Сироджиддином Мухриддином.

По словам Лаврова, разговор президентов США и России является нормальным, элементарным диалогом двух воспитанных, вежливых людей. Он отметил, что не понимает всемирной шумихи по поводу общения лидеров двух стран, пишет NEWS.RU.

"Меня поразило то, что сейчас весь мир пришел в какое-то оцепенение и рассматривает состоявшийся телефонный разговор и сообщения об этом телефонном разговоре как нечто из ряда вон выходящее", — сказал Лавров.

По его словам, знающие люди признают, что политика заключается в том, чтобы "садиться за стол переговоров, общаться и искать общие точки соприкосновения".

Ранее мы писали, что европейские чиновники потрясены тем, что состоялся разговор Владимира Путина и Дональда Трампа.

Запад в шоке от того, что не знал о предстоящем разговоре президентов. Чиновники беспокоятся, что Трамп может заключить сделку с Россией до того, как они смогут повлиять на конфликт на Украине.

12 февраля Дональд Трамп заявил, что впервые поговорил по телефону с Владимиром Путиным. По его словам, разговор, в ходе которого собеседники договорились о посещении стран друг друга, был "долгим и очень продуктивным".

"Я только что провел продолжительный и очень продуктивный телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Мы обсудили Украину, Ближний Восток, энергетику, искусственный интеллект, силу доллара и другие темы", — написал американский президент в соцсети Truth Social.

Теги: лавров, трамп, путин


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