В Театре Ермоловой опровергли сообщения об онкологии у Олега Меньшикова

Театр имени М.Н. Ермоловой, худруком которого является артист Олег Меньшиков, назвал ложью информацию о якобы обнаруженном у него онкологическом заболевании.

"Народный артист России, лауреат Государственных премий России, художественный руководитель Театра Ермоловой находится в полном здравии и продолжает активно репетировать, руководить и играть", - говорится в Telegram-канале учреждения.

Ранее Mash сообщил о том, что у Меньшикова диагностировали онкологию. Якобы он проходит спецтерапию. Отмечалось, что актер резко похудел и облысел.

В 2019 году в Театре имени М.Н. Ермоловой опровергли информацию о том, что Меньшиков попал в реанимацию. СМИ писали, что якобы актеру стало плохо после употребления алкоголя. В театре заявили, что он проходит плановое обследование.