В Екатеринбурге пенсионерка отдала мошенникам почти 15 млн рублей и медаль Героя СССР

В Екатеринбурге пожилая женщина после общения с мошенниками лишилась миллионов рублей и медали Героя Советского Союза. Сейчас в обстоятельствах разбираются полицейские.

Известно, что пенсионерка отдала незнакомцам около 15 млн рублей после того как ей сообщили, что ее деньги якобы идут на помощь Украине. Также старушка собрала драгоценности, золото и медаль своего отца, Героя СССР, и передала неизвестной девушке. Лишь после этого она осознала, что стала жертвой аферистов, и обратилась в полицию.

Как рассказал Накануне.RU руководитель пресс-службы свердловского Главка МВД Валерий Горелых, по заявлению потерпевшей пожилой женщины следственным подразделением отдела полиции №5 УМВД по Екатеринбургу уже возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере", которая предусматривает до 10 лет лишения свободы.

"Раскрытие хищения взято на контроль руководством городского УМВД. Прошу граждан проинформировать ОВД, если кто-то столкнется с фактом попытки перепродажи медали и драгоценностей, по круглосуточному "телефону доверия" ГУ МВД России по Свердловской области: 8 (343) 358-71-61", - отметил полковник Горелых.

Он также напомнил об опасности общения с неизвестными по телефону и в мессенджерах. В полиции просят свердловчан перепроверять всю поступающую информацию.