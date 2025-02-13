Кремль: Путин и Трамп поручили немедленно начать проработку встречи

Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе вчерашнего телефонного разговора договорились дать своим помощникам поручения немедленно начать подготовку к встрече. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Он заявил, что говорить о конкретных сроках встречи и о месте пока рано. "Потому что работа только в эти дни будет начинаться", - отметил представитель Кремля.

Также Песков сообщил, что Россия начала подготовку по формированию переговорной группы для урегулирования ситуации на Украине. По его словам, пока нет понимания формата возможного переговорного процесса по украинскому конфликту, об участии в нем Европы говорить преждевременно.

Кроме того, Песков заявил, что тема признания Крыма в ходе разговора Путина и Трампа не поднималась, как и тема санкций.

Напомним, 12 февраля Трамп заявил, что впервые после избрания на пост президента поговорил по телефону с российским лидером Владимиром Путиным. По его словам, разговор, в ходе которого собеседники договорились о посещении стран друг друга, был "долгим и очень продуктивным". По словам Трампа, вместе с Путиным они "размышляли о великой истории наших наций" и согласились, что хотят остановить российско-украинский конфликт. Позже Трамп провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.