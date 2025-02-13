В центре Екатеринбурга из-за забытого пакета почти на 40 минут встали трамваи

В четверг днем в центре Екатеринбурга на улице 8 Марта почти на 40 минут прекратилось движение трамваев. Причиной стал забытый кем-то пакет. Об этом сообщает Telegram-канал "Екатеринбург. Главное", который связывают с городской администрацией.

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По данным канала, бесхозный пакет нашли в трамвае №15 на остановке "Цирк" около 12 часов дня. До приезда полиции, которая смогла проверить, что в нем лежит, трамваи маршрутов №1, 4, 14, 15 и 17 встали.

В итоге выяснилось, что в пакете находится обувь. Задержка в движении составила 37 минут.

"Кажется, сегодня кого-то не пустят в школу без сменки", - иронизирует канал.