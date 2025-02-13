В Перми подростки избили школьницу

В Перми возбуждено уголовное дело по факту применения насилия в отношении несовершеннолетней, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

В соцсетях появилась информация, что в одной из пермских школ учащиеся избили девочку. В публикациях размешена видеозапись с места происшествия. Следком завел дело по статье "Побои".

В настоящее время следователями СК России проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Прокуратура Индустриального района Перми проводит проверку по факту конфликта между подростками. Будет дана оценка действиям (бездействию) субъектов профилактики.

Также прокуратура взяла на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту правоохранительными органами.