До рекордных значений растаяли льды Арктики в январе

До минимальных значений растаяли Арктические льды в январе. Об этом изданию Lenta.ru, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Как отметили специалисты Европейской службы дистанционного зондирования и картографирования Земли (Коперникус), в январе зафиксированная площадь льда была рекордно минимальной. Таким образом, побит прежний рекорд 2018 года.

Также аномально сократилась площадь льдов на южном полюсе – в Антарктике. Показатель опустился ниже среднего на пять процентов. Антирекорды фиксируются второй месяц подряд.

"Это, конечно, говорит о том, что процессы глобального потепления идут очень быстро, несмотря на развитие природных факторов, таких как Ла-Нинья", — сказал Вильфанд.

Как говорят эксперты, лёд, покрывающий Арктику, позволяет ему отражать солнечную радиацию обратно в космос. По мере потепления поверхность Земли поглощает больше солнечного излучения.

Таяние льдов Арктики приводит к ускорению глобального потепления. Это вызывает резкие изменения погоды в Европе и Северной Америке, а также экстремальные погодные условия в разных регионах, такие как ураганы, резкие похолодания и засухи.

Кроме того, Арктика влияет на океанические течения. Когда льды тают и выбрасывают пресную воду в океан, это может нарушить циркуляцию, разбавляя солёные воды и уменьшая их плотность.