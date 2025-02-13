ФСБ: Предотвращен теракт на железнодорожном вокзале Пскова

ФСБ РФ сообщила о предотвращении теракта в Пскове. По информации спецслужбы, члены ячейки международной террористической организации планировали устроить взрыв на железнодорожном вокзале.

Уточняется, что подозреваемые - граждане одной из стран Центральной Азии. Они действовали по указанию находящегося за рубежом эмиссара, а после атаки планировали уехать в одну из стран Ближнего Востока.

При задержании террористы оказали вооруженное сопротивление и были нейтрализованы ответным огнем, сообщает ТАСС.

В январе был предотвращен теракт на оборонном предприятии Ярославской области. По данным ФСБ, его планировали спецслужбы Украины. Речь идет о применении токсичных химических веществ против работников оборонного предприятия. Задержан гражданин России, который хотел залить отраву в воздуховоды автомобилей потенциальных жертв.