Рубль укрепился до 89,5 за доллар после разговора Путина и Трампа

Доллар на внебиржевом рынке упал ниже 90 рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данных торгов.

К 10.49 мск курс доллара к российской валюте падал на 3,6% - до 90,63 рубля. За несколько минут до этого курс максимально опускался до 89,5 рубля.

Вечером 12 февраля индекс Мосбиржи превысил 3100 пунктов. Это произошло впервые с 9 июля 2024 года и связано с новостями о разговоре президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. До этого индекс Мосбиржи был около 3020 пунктов.

Напомним, Трамп заявил, что впервые после избрания на пост президента поговорил по телефону с российским лидером Владимиром Путиным. По его словам, разговор, в ходе которого собеседники договорились о посещении стран друг друга, был "долгим и очень продуктивным".