Уголовное дело по факту гибели двух рабочих в шахте Соликамска возбудил СК

Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц) возбуждено Следственным комитетом Пермского края. Об этом сообщает Telegram-канал ведомства.

Сейчас на месте происшествия работают следователи. Будут назначены необходимые судебные экспертизы.

В Пермском крае в Соликамске произошел обвал породы в шахте "Уралкалия". ЧП произошло около 10.30 по местному времени. На месте работают спасатели.

Сообщается, что обвал произошел в грузовом тоннеле, который ведет на поверхность. В этот момент сотрудники находились в кабине лифта, их зажало внутри.