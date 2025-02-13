Жительница Первоуральска оставила без денег десятки человек: приговор суда

В Первоуральске вынесен приговор по уголовному делу о крупном мошенничестве. Потерпевшими признаны десятки человек.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, на скамье подсудимых оказалась местная жительница. Как показало расследование, она увлекалась азартными играми и с августа 2022 по апрель 2024 года просила в долг у своих знакомых и родственников под разными предлогами.

Однако деньги женщина так и не вернула, потратив их по своему усмотрению. Как отметили в ведомстве, в результате 23 человека лишились более 5,6 млн рублей.

Суд признал свердловчанку виновной в мошенничестве с причинением значительного ущерба, а также в крупном размере. Ей назначено 4 года в колонии общего режима.