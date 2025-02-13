На Ямале осужден мужчина, не сообщивший о планах подростков сжечь вертолет

13 Февраля 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Трамп пригрозил России санкциями и пошлинами

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Происшествия Ямало-Ненецкий АО Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

На Ямале осужден мужчина, не сообщивший о планах подростков сжечь вертолет

В Ноябрьске осужден 30-летний мужчина, который не сообщил в полицию о готовящемся в аэропорту Ноябрьска теракте, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Центрального МСУТ СК России.

Мужчина признан виновным по ст. 205.6 УК РФ.

Установлено, что в сентябре прошлого года осужденный общался со знакомым в соцсетях и узнал о планах двух подростков устроить теракт в аэропорту Ноябрьска и сжечь вертолет. Осужденный знал, что подростки ищут необходимые для теракта предметы - горючую жидкость, автомобиль.

В результате ночью 11 сентября школьники, которым пообещали 4 млн руб. за проникновение на территорию перрона аэропорта Ноябрьска, используя бутылки с бензином сожгли вертолет, причинив собственнику воздушного судна материальный ущерб на сумму более 59 млн руб. Сами поджигатели получили ожоги и были задержаны сотрудниками ФСБ и МВД, следователями СК на транспорте им предъявлены обвинения по п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ (совершение террористического акта группой лиц по предварительному сговору).

Следователями СК на транспорте проведен комплекс следственных действий, собрана необходимая доказательная база, и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде штрафа. Сумма штрафа не уточняется.

В ходе расследования уголовных дел, связанных с данным преступлением, следователями дается правовая оценка действиям всех причастных, как самих исполнителей, так и лиц, ответственных за работу аэропорта. Сотрудники Центрального МСУТ СК России напоминают, что противоправные действия в отношении транспортной инфраструктуры влекут за собой административную или уголовную ответственность, вплоть до пожизненного лишения свободы.

Теги: суд, теракт, вертолет, поджог, аэропорт, подростки, ноябрьск


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 12.09.2024 14:23 Мск У главы ЯНАО появились претензии к руководству аэропорта Ноябрьска после поджога МИ-8
Ранее 11.09.2024 12:32 Мск Сумма ущерба от сгоревшего на Ямале вертолета составила около 300 миллионов рублей
Ранее 11.09.2024 08:54 Мск В Ноябрьске двое школьников сожгли вертолет. Им обещали заплатить пять миллионов

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети