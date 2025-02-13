На Ямале осужден мужчина, не сообщивший о планах подростков сжечь вертолет

В Ноябрьске осужден 30-летний мужчина, который не сообщил в полицию о готовящемся в аэропорту Ноябрьска теракте, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Центрального МСУТ СК России.

Мужчина признан виновным по ст. 205.6 УК РФ.

Установлено, что в сентябре прошлого года осужденный общался со знакомым в соцсетях и узнал о планах двух подростков устроить теракт в аэропорту Ноябрьска и сжечь вертолет. Осужденный знал, что подростки ищут необходимые для теракта предметы - горючую жидкость, автомобиль.

В результате ночью 11 сентября школьники, которым пообещали 4 млн руб. за проникновение на территорию перрона аэропорта Ноябрьска, используя бутылки с бензином сожгли вертолет, причинив собственнику воздушного судна материальный ущерб на сумму более 59 млн руб. Сами поджигатели получили ожоги и были задержаны сотрудниками ФСБ и МВД, следователями СК на транспорте им предъявлены обвинения по п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ (совершение террористического акта группой лиц по предварительному сговору).

Следователями СК на транспорте проведен комплекс следственных действий, собрана необходимая доказательная база, и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде штрафа. Сумма штрафа не уточняется.

В ходе расследования уголовных дел, связанных с данным преступлением, следователями дается правовая оценка действиям всех причастных, как самих исполнителей, так и лиц, ответственных за работу аэропорта. Сотрудники Центрального МСУТ СК России напоминают, что противоправные действия в отношении транспортной инфраструктуры влекут за собой административную или уголовную ответственность, вплоть до пожизненного лишения свободы.