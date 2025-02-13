Генпрокуратура добивается полного ареста активов Домодедово

Генпрокуратура РФ оспорила решение Арбитражного суда Московской области о смягчении обеспечительных мер в отношении аэропорта Домодедово и компании "Домодедово Фьюэл Фасилитис", пишут "Ведомости".

В ведомстве считают, что решение суда является незаконным, а позиции заявителей — "синхронизированы", а также направлены на введение суда и общественности в заблуждение относительно обстоятельств дела.

В конце января с ходатайством о частичном снятии мер в суд обратилась Ассоциация инвесторов АВО, чтобы "Домодедово фьюэл фасилитис" могла платить купоны держателям своих облигаций. В начале февраля с аналогичной просьбой в суд обратился и сам эмитент. 6 февраля оба ходатайства были удовлетворены.

28 января Генпрокуратура РФ подала иск к основному владельцу "Домодедово" Дмитрию Каменщику, главе наблюдательного совета Валерию Когану, а также еще к нескольким российским и иностранным юрлицам, связанным с аэропортом. Всего фигурируют 32 ответчика. Генпрокуратура считает, что Группа компаний аэропорта Домодедово оказались под контролем резидентов иностранных государств. Именно с этим, а не с деприватизацией (как предполагали СМИ) связан иск ведомства о взыскании 100% долей компании "ДМЕ холдинг" в доход государства.

30 января Арбитражный суд Московской области принял обеспечительные меры по иску Генпрокуратуры России, наложив арест на имущество группы "Домодедово", а также на доли и акции в юрлицах, принадлежащие бенефициарам группы Дмитрию Каменщику и Валерию Когану.