Сильнейшие истерики: "Барометрический удар" атаковал российских детей
"Барометрический удар" сильно сказался на российских детях. По данным SHOT, в последние пару суток родители малюток массово жалуются на сильнейшие истерики и отсутствие у них сна.
В беседе с Telegram-каналом несколько педиатров из Центрального федерального округа рассказали о том, что количество обращений родителей с жалобами на неадекватное поведение детей увеличилось в разы.
Перепуганные родители не знают, что делать и пытаются найти причину: начинают проводить обследования и измеряют температуру.
По словам родителей, малыши до двух лет практически не спят и постоянно плачут. Их невозможно успокоить даже "привычными методами". Дети постарше - от двух до пяти - впадают в истерику, которая длится до полутора-двух часов. Успокоить их очень сложно из-за крайней раздражительности. Любое действие родителя вызывает гнев.
Кроме того, у детей снизился аппетит. И самое удивительное – им становятся неинтересны даже игрушки и мультфильмы.
Скорее всего, как пишет SHOT, причина этого - резкие скачки атмосферного давления.
Накануне мы писали, что под "барометрический удар" попала Центральная Россия: люди теряют сознание, жалуются на сильнейшую головную боль, кровотечение из носа.
Как пишет SHOT, метеозависимые жители регионов испытывают вялость и нехватку сил. Из-за этого резко выросло число вызовов "скорой помощи".
Это связано с резкими скачками атмосферного давления. Высокое давление вызвал мощный азиатский антициклон, рассказали специалисты Гидрометцентра России. Сильнее всего накрыло Москву и Подмосковье, Питер, Калугу и Владимир.
Жителям советуют пить больше воды, отдыхать, отказаться от физических нагрузок и при необходимости принимать препараты, назначенные врачом.