Сильнейшие истерики: "Барометрический удар" атаковал российских детей

"Барометрический удар" сильно сказался на российских детях. По данным SHOT, в последние пару суток родители малюток массово жалуются на сильнейшие истерики и отсутствие у них сна.

В беседе с Telegram-каналом несколько педиатров из Центрального федерального округа рассказали о том, что количество обращений родителей с жалобами на неадекватное поведение детей увеличилось в разы.

Перепуганные родители не знают, что делать и пытаются найти причину: начинают проводить обследования и измеряют температуру.

По словам родителей, малыши до двух лет практически не спят и постоянно плачут. Их невозможно успокоить даже "привычными методами". Дети постарше - от двух до пяти - впадают в истерику, которая длится до полутора-двух часов. Успокоить их очень сложно из-за крайней раздражительности. Любое действие родителя вызывает гнев.

Кроме того, у детей снизился аппетит. И самое удивительное – им становятся неинтересны даже игрушки и мультфильмы.

Скорее всего, как пишет SHOT, причина этого - резкие скачки атмосферного давления.

Накануне мы писали, что под "барометрический удар" попала Центральная Россия: люди теряют сознание, жалуются на сильнейшую головную боль, кровотечение из носа.

Как пишет SHOT, метеозависимые жители регионов испытывают вялость и нехватку сил. Из-за этого резко выросло число вызовов "скорой помощи".

Это связано с резкими скачками атмосферного давления. Высокое давление вызвал мощный азиатский антициклон, рассказали специалисты Гидрометцентра России. Сильнее всего накрыло Москву и Подмосковье, Питер, Калугу и Владимир.

Жителям советуют пить больше воды, отдыхать, отказаться от физических нагрузок и при необходимости принимать препараты, назначенные врачом.