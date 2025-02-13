Bloomberg: Европейские чиновники потрясены разговором Путина и Трампа

Европейские чиновники потрясены тем, что состоялся разговор Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом пишет издание Bloomberg, сообщает ТАСС.

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Запад в шоке от того, что не знал о предстоящем разговоре президентов. Чиновники беспокоятся, что Трамп может заключить сделку с Россией до того, как они смогут повлиять на конфликт на Украине.

Телефонный разговор лидеров России и США усилили эти опасения среди чиновников Евросоюза, отмечает издание.

Диалог состоялся 12 февраля. Путин и Трамп обсудили, в том числе, перспективы урегулирования на Украине. По данным Кремля, Трамп высказался за скорейшее завершение боевых действий и решение проблемы мирными средствами. Путин напомнил об устранении первопричин конфликта и согласился с Трампом в том, что долгосрочное урегулирование может быть достигнуто путем мирных переговоров.

Глава администрации США написал в социальной сети, что Москва и Вашингтон немедленно приступят к переговорам по урегулированию конфликта на Украине.

Ранее Белый дом отклонил предложение Китая о проведении встречи Владимира Путина и Дональда Трампа. Там назвали эту идею "совершенно нежизнеспособной".