МИД РФ: Усиление военного присутствия США у северных границ не останется без ответа

Россия ответит на усиление военного присутствия США у северных границ, заявили РИА Новости в МИД РФ.

По словам директора первого европейского департамента МИД Артема Студенникова, на севере Европы и в регионе Балтийского моря США наращивают военное сотрудничество со своими сателлитами, к которым примкнули Финляндия и Швеция. При этом Москва не раз отмечала, что не представляет угрозы для этих стран.

Дипломат подчеркнул, что, несмотря на попытки НАТО превратить Балтийское море в свое "внутреннее озеро", РФ обеспечит надежную защиту своих интересов в Балтийском регионе.

В сентябре 2024 года Минобороны Финляндии сообщило, что штаб сухопутных войск НАТО будет расположен в городе Миккели. Это примерно в 300 километрах от Санкт-Петербурга и 140 километрах от границы с Россией. Там уже располагается штаб Сил обороны Финляндии.

В декабре Вашингтон подписал соглашение с Швецией об укреплении оборонного сотрудничества, по которому США получат доступ к военным объектам в 17 шведских населенных пунктах.

После начала СВО Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО. В итоге они вступили альянс в апреле прошлого года. Финляндия стала 31-м участником альянса, Швеция — 32-м. В прошлом году Финляндия подписала соглашение о военной и политической поддержке Украины на 10 лет.