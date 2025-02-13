В Госавтоинспекции опровергли информацию о ДТП с автозаком в Екатеринбурге

В Госавтоинспекции опровергли информацию о ДТП в Екатеринбурге с автомобилем, перевозившем заключенных.

Ранее в Telegram-каналах и соцсетях появились сообщения, что днем 12 февраля в Екатеринбурге произошло ДТП с участием автозака, перевозившего заключенных. Утверждалось, что зэков везли на вокзал, чтобы этапировать их в Нижний Тагил, когда спецавтомобиль столкнулся с легковушкой. Сообщалось, что двое заключенных якобы получили травмы в результате аварии.

Как сообщили Накануне.RU в Госавтоинспекции Свердловской области, эти сведения не соответствуют действительности. В ведомстве назвали публикации фейком.

"Полиция призывает интернет-пользователей и представителей СМИ быть внимательными и бдительными, а также использовать информацию исключительно из проверенных, официальных источников", - подчеркнули в ГАИ.