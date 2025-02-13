В Югре третий муниципалитет отправляет школьников по домам из-за ОРВИ

В Нягани вслед за Ханты-Мансийском ввели дистанционное обучение в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в муниципалитете, сообщили Накануне.RU в администрации.

Карантин в городе ввели с 13 по 19 февраля. Дистанционно будут учиться ученики с первого по девятый класс. Для старшеклассников отменяется кабинетная система обучения. Также отменены занятия в учреждениях дополнительного образования, спортивные тренировки, соревнования, сборы, концерты, форумы и семинары.

По данным Роспотребнадзора, средний многолетний уровень заболеваемости в Нягани превышен, и на детское население приходится значительная доля заболевших – 82,5%.

Накануне карантин был введен в Ханты-Мансийске, еще ранее - в Югорске.