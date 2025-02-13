На Кубе сочли USAID причастным к "подрыву конституционного порядка" на острове

Глава кубинского МИД Бруно Родригес Паррилья считает, что Агентство США по международному развитию (USAID) всегда было прикрытием для подрыва конституционного порядка на Кубе.

Читайте также: В США заблокировано решение Трампа об отзыве сотрудников USAID за рубежом

"В 1998-99 гг. оно потратило более $6 млн на проведение сотен незаконных операций. В 2001-06 гг. оно выделило $61 млн на 142 незаконных проекта и деятельность против кубинского народа", - написал политик в своём telegram-канале.

Ранее сайт USAID перестал работать на фоне указа американского лидера Дональда Трампа о приостановке финансирования и заморозке помощи в сфере международного развития. Агентство вело работу в более чем 100 странах. Считается, что через него шли деньги оппозиционным структурам для раскачивания политической обстановки. Трамп уже заявлял, что агентством USAID "управляют радикалы помешанные, и мы их убираем, а потом примем решение". По данным The Wall Street Journal и NPR, USAID отправило часть сотрудников в неоплачиваемый отпуск из-за подозрений в попытке обойти указ президента или разорвало договоры.