Украинские дроны массово атаковали Липецкую область

Украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) атаковали Липецкую область. Взрывы были слышны в Елецком и Грязинском районах, сообщает SHOT. Предварительно, уже сбили несколько воздушных целей.

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Также о серии из более 10 взрывов и работе тревожной сирены сообщают жители Липецка.

Предварительно, БПЛА ВСУ пытаются атаковать комбинат Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК). В городе работает система противовоздушной обороны.

Губернатор Артамонов подтвердил, что регион подвергся массированному налëту БПЛА.

В ряде районов Липецка было зафиксировано отключение электричества. Сейчас электроснабжение полностью восстановлено.

Как сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, обломки БПЛА упали на два частных дома. На месте работают оперативные службы. После обезвреживания обломков будет проведена оценка ущерба.

Сотрудница Липецкой станции аэрации пострадала в результате падения обломков БПЛА на территории предприятия, у неë осколочные ранения.

Сохраняется жёлтый уровень "Воздушная опасность" на всей территории Липецкой области.