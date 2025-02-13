"Мегафон" повышает цены на мобильную связь

Сотовый оператор "Мегафон" изменил условия обслуживания абонентов.

Компания повысила цены на связь на 21%. Предупреждения об этом начали поступать абонентам в конце января – начале февраля.

Это вызвало недовольство абонентов, поскольку "Мегафон" изменил условия предоставления услуги в одностороннем порядке.

От повышения расценок можно отказаться, если вовремя отследить предупреждение оператора, сообщают "Ведомости".

Ранее ФАС пригрозила МТС за повышение тарифов на связь.