"Мегафон" повышает цены на мобильную связь
Сотовый оператор "Мегафон" изменил условия обслуживания абонентов.
Компания повысила цены на связь на 21%. Предупреждения об этом начали поступать абонентам в конце января – начале февраля.
Это вызвало недовольство абонентов, поскольку "Мегафон" изменил условия предоставления услуги в одностороннем порядке.
От повышения расценок можно отказаться, если вовремя отследить предупреждение оператора, сообщают "Ведомости".
Ранее ФАС пригрозила МТС за повышение тарифов на связь.