При сделках с недвижимостью начнут использовать биометрию

Госдума в феврале может принять в первом чтении проект закона, согласно которому при сделках с недвижимостью станут использовать биометрию.

Документ поддержали Счетная палата и правовое управление Думы. "Мы поддерживаем эту инициативу. Она поможет дополнительно защитить граждан от мошенников, которые зачастую могут продать квартиры дистанционно, без личного присутствия собственников", — сказал зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

В настоящее время для регистрации таких операций собственникам недвижимости необходимо отправляться в МФЦ.

По словам девелоперов, с одной стороны, дополнительная защита от мошенников необходима, с другой — не все граждане положительно относятся к биометрии.

Законопроект был внесен в Госдуму в декабре 2024 года, сообщают "Известия".