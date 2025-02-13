Детям мигрантов для сдачи теста по русскому языку предстоит набрать 30% баллов

Дети мигрантов должны набрать как минимум 30% от максимального количества баллов для прохождения теста по русскому языку.

Об этом говорится в проекте Рособрнадзора. Приказ вступает в силу с 1 апреля 2025 года. Согласно проекту постановления кабмина РФ, перед зачислением в школы дети будут проходить проверку на законность пребывания в стране, а также будут тестироваться на знание русского языка в государственных или муниципальных общеобразовательных организациях, сообщают "Ведомости".

Ранее глава совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев предложил распространить опыт допобучения русскому языку на детей мигрантов.