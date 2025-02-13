Уровень просрочки по потребкредитам увеличился в полтора раза

В России уровень просроченной задолженности по кредитам наличными в 2024 году увеличился в полтора раза, до 1,8%.

Об этом сообщило Объединенное кредитное бюро (ОКБ). Показатель увеличивался на протяжении всего прошлого года, тогда как до этого минимум три года находился около уровня 1,1%. Как считает глава направления экспертной аналитики "Банки.ру" Инна Солдатенкова, гражданам становится все сложнее выплачивать кредиты из-за высокой инфляции. По словам главного экономиста "Газпромбанка" Павла Бирюкова, цены увеличились в среднем на 10% в начале февраля текущего года к аналогичному периоду 2024 года.

Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов при этом указал, что рост доходов в прошлом году стал замедляться — в реальном выражении траты людей увеличились. Экономист РЭУ имени Плеханова Венера Шайдуллина считает, что рост просрочки в портфелях банков объясняется общей закредитованностью россиян, которая достигла исторических максимумов. По данным на декабрь, общий объем долгов населения перед банками, включая ипотечные кредиты, составил 37 трлн руб., сообщают "Известия".

Напомним, в России просрочка поколения зумеров (рожденных в 2001 году) в портфеле проблемных долгов выросла с 3% до 7%. В 2024 году из-за ограничений Центробанка по кредитованию заемщиков с высокой долговой нагрузкой кредитные учреждения нацелились на молодых людей 18–19 лет