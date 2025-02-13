Глава Минфина США привез на Украину черновик соглашения по металлам

Глава Минфина США Скотт Бессент прилетел в Киев и привез черновик соглашения о доступе к редкоземельным металлам.

Оно оценивается в $500 млрд. Взамен Украина получит американскую помощь, сообщил украинский лидер Владимир Зеленский после встречи с американским министром, сообщает издание "Суспільне".

"Был конструктивный и продуктивный разговор, вопрос гарантий безопасности для Украины, мы говорили о полезных ископаемых", - заявил Зеленский.

Он указал, что Киев изучит детали документа "как можно быстрее".

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что страна должна иметь гарантии на редкоземельные металлы, которыми располагает Украина. В России оценили идею США о помощи Украине в обмен на ресурсы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал политику Штатов бизнесом.