Индекс Мосбиржи вырос после разговора Путина и Трампа

Индекс Мосбиржи превысил 3100 пунктов.

Это произошло впервые с 9 июля 2024 года и связано с новостями о разговоре президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. До этого индекс Мосбиржи был около 3020 пунктов.

Кроме того, растут акции крупных отечественных компаний. Подорожали акции "Газпрома", "Новатэка", "Сбербанка", "Т-Технологий", ММК, "Северстали", "Аэрофлота", ВТБ и "Роснефти".

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что впервые поговорил по телефону с российским лидером Владимиром Путиным. По его словам, разговор, в ходе которого собеседники договорились о посещении стран друг друга, был "долгим и очень продуктивным".