Минэкономразвития: недельная инфляция в России ускорилась до 0,23%

Недельная инфляция в России за период с 4 по 10 февраля ускорилась с 0,16 процента в предыдущий период до 0,23 процента. С начала месяца цены выросли на 0,3 процента. Об этом сообщает Минэкономразвития в обзоре "О текущей ценовой ситуации".

В сегменте продовольственных товаров инфляция за неделю составила 0,39 процента, в том числе на плодоовощную — 1,13% (после 0,75% неделей ранее), в то время как непродовольственные товары подорожали на 0,1 процента, что соответствует тенденции последних месяцев. При этом в секторе услуг рост цен замедлился до 0,14%

Выше среднего подорожали огурцы (2,47 процента), картофель (1,74 процента), томаты (1,5 процента) и капуста (1,31 процента). С начала года рост цен составил 1,53%

Тем временем, в России ожидаемый уровень инфляции в январе среди граждан вырос с 13,9 до 14%, тогда как наблюдаемый – с 15,9 до 16,4%.