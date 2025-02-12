Прокурорская проверка установит, откуда взялась майнинг-ферма в томской многоэтажке

Жители одно из домов по улице Ивана Черных в Томске почти шесть лет терпели шум и повышенную температуру в подвале своей многоэтажки. При этом управляющая компания, по словам жильцов, причины столь нестандартной ситуации объясняла проведением сушки помещений.

И вот недавно в этой пятиэтажке обнаружили работающую майнинг-ферму. По предварительным данным, управляющая компания организовала ее в подвале газифицированного здания. В подвальных помещениях оказались шумные серверы якобы даже с оголенными проводами.

Как считают активные жильцы, интернет для фермы проводили через квартиру бывшей старшей по дому, которую она сдавала электрику УК.

По поручению прокурора Томской области Сергея Ломакина будет проведена проверка по информации о размещении в подвале многоквартирного дома майнинг-фермы, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

"По результатам проверочных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, направленные на устранение нарушений и привлечение к установленной ответственности виновных лиц", - информирует телеграмм-канал правоохранительного ведомства.