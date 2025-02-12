Путин поговорил с новым президентом Сирии

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с президентом переходного периода Сирии Ахмедом Шараа, сообщает пресс-служба Кремля. Это первый разговор российского лидера с новыми властями Сирии после отстранения от власти президента Башара Асада в декабре 2024 года. Путин заявил о том, что Россия готова содействовать улучшению социально-экономической обстановки в Сирии, а также оказывать гуманитарную помощь ее жителям.

"С российской стороны акцентирована принципиальная позиция в поддержку единства, суверенитета и территориальной целостности сирийского государства", — сообщается в telegram-канале Кремля.

Обсуждалось также взаимодействие в торгово-экономической, образовательной и иных областях. "Владимир Путин пожелал успехов Ахмеду Шараа в решении стоящих перед новым руководством страны задач на благо сирийского народа, с которым Россию исторически связывают отношения дружбы и взаимовыгодного сотрудничества".

Ранее переговоры с главой временной администрации Сирии провела российская делегация. На встрече в Дамаске присутствовали заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов и специальный представитель президента по Сирии Александр Лаврентьев.