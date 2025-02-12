Председатель кубанской Думы и депутаты передали на передовую автомобиль «Соболь»

Автомобиль высокой проходимости предназначен для перевозки личного состава и тяжелых грузов. Машина прошла необходимое техническое оснащение и готова к выполнению боевых задач на Херсонском направлении.

Напомним, в прошлом году из ЗСК туда был доставлен автомобиль скорой медицинской помощи.

Передавая ключи от транспортного средства, Юрий Бурлачко выразил уверенность в том, что этот автомобиль будет еще одним подспорьем бойцам и заверил, что помощь будет продолжена.

Напомним, кубанские парламентарии с первых дней СВО поддерживают военнослужащих, жителей новых и приграничных территорий. За весь период депутатский корпус на эти цели направил более 780 миллионов рублей. Приобреталось необходимое: теплые вещи, продукты питания, различное спецоборудование.

Не так давно очередную партию техники для нужд фронта отправил Арменак Тозлян. Современные дроны, антенны, аккумуляторы, телефоны были закуплены и Анной Невзоровой. Эта техника уже доставлена военным на фронт.

Служащие аппарата кубанского парламента ежемесячно, начиная с апреля 2022 года, перечисляют пожертвования для оказания гуманитарной помощи населению, оказавшемуся в трудной жизненной ситуации на территории проведения СВО.