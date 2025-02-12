Матвиенко: развитие российской экономики – это чудо

Происходящее сейчас в России можно назвать "экономическим чудом". Так сказала спикер Совета Федерации (СФ) Валентина Матвиенко, сообщает "Коммерсантъ".

Российская экономика, несмотря на санкции, показывает хорошие результаты.

По словам Матвиенко, за пять лет валовый внутренний продукт (ВВП) России вырос вдвое. Также выросли доходы бюджета. Темпы роста ВВП и экономики выше мирового уровня на 4,1%.

"Коллеги, в тех условиях, в каких мы живем и трудимся, работаем, это, конечно, огромное достижение",— сказала спикер СФ по итогам правительственного часа с участием вице-премьера Александра Новака.

Матвиенко убеждена, что экономисты "будут анализировать это экономическое чудо в России при таком давлении внешнем, санкциях".

Спикер выразила уверенность в том, что многие экономические теории, которые прописаны в учебниках, теперь будут корректировать с учетом опыта России.

Сегодня министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сказал, что Евросоюз готовит 16-й пакет санкций против России, хотя экономические результаты от подобной политики плачевны.

"Резко возросла стоимость российского газа, других энергоносителей, которые долгие десятилетия благодаря своей доступности обеспечивали экономический подъем прежде всего Германии, других лидеров Евросоюза и всей так называемой единой Европы", - сказал министр.

Лавров отметил, что санкции "никому в мире не помогают развивать торговые и экономические связи", кроме того, они вредят и тем странам, которые их вводят.