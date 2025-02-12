Обвиняемый во взятке экс-начальник военной приемки "Телты" Андрей Лукин попросился на СВО

Обвиняемый во взятке экс-начальник военной приемки "Телты" Андрей Лукин попросился на СВО, сообщает Properm.ru.

Дело рассматривается в Пермском гарнизонном военном суде. Следствие считает, что он получал взятки за согласование с Минобороны беспрепятственной приемки изделий "Телты".

Сегодня он дал показания в процессе о том, как и почему взял 6,8 млн рублей из денег завода. Адвокат обвиняемого заявил, что Лукин писал в военкомат запрос о заключении контракта, но ему отказали. Защита просила вызвать военного комиссара в суд для дачи пояснений, но суд снова отказал.

По данным следствия, начальник военной приемки Андрей Лукин потребовал от руководства взятку за общее покровительство. В 2016 году — 600 тыс. руб., в 2017-м — 1 млн руб. В 2022 году аппетиты обвиняемого выросли до 1,3 млн руб, в 2023 — до 1,5 млн руб. Всего с 1 января 2016 года по 17 октября 2023 года "Телта" выплатила Лукину свыше 6,8 млн руб.

Добавим также, что ранее сообщалось о завершении следствия по уголовному делу в отношении учредителя ОАО "Пермский телефонный завод "Телта" Игоря Морозова, его заместителя Алексея Высокова и главного бухгалтера указанного предприятия Елены Гришиной. По данным следствия, в 2016-21 гг. Морозов, Высоков и Гришина исполняли госконтракт на 1,4 млрд руб. по гособоронзаказу. Речь шла о поставке устройств связи для нужд Минобороны России. Через завышение себестоимости продукции они похитили 48 млн руб., которые распределили между собой.

В январе Главное военное следственное управление СК России завершило следственные действия по уголовному делу в отношении начальника главного управления связи – заместителя начальника генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Вадима Шамарина. Он обвиняется в получении взяток в особо крупном размере при исполнении государственного оборонного заказа (ч.6 ст.290 УК РФ). По данным следствия, с 2019 по 2023 годы Минобороны России заключило контракт с пермским телефонным заводом "Телта" на выполнение госзаказа - поставку устройств связи для нужд военного ведомства на сумму свыше 1,4 млрд руб. В этот период Шмарин получил от должностных лиц завода взятки на 36 млн руб. за увеличение объема и стоимости поставляемой продукции.