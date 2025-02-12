В Воронеже трое людей получили за госизмену 14-18 лет

В Воронеже областной суд наказал за госизмену Александра Филимонова, Руслана Власова и Ивана Игнатова. Филимонов также получил срок за призывы к экстремизму и незаконные приобретение и хранение боеприпасов.

В 2022 г. Филимонов, Власов и Игнатов стали сотрудничать с представителем Украины. По его заданию в декабре 2022 – мае 2023 гг. они собирали, хранили и передавали сведения о российских военнослужащих, сообщали точные координаты железнодорожных мостов в Воронежской, Ростовской областях и Краснодарском крае, а также фотографии военного аэродрома, здания регионального УФСБ и расположенных рядом объектов.

Филимонов, Власов и Игнатов были готовы организовать и совершить поджоги объектов железнодорожной инфраструктуры. Также Филимонов незаконно хранил у себя дома боеприпасы к огнестрельному оружию, которые изъяты в ходе обыска.

Приговор – 14 лет Власову и Игнатову, 18 лет – Филимонову. Все трое отправятся в колонию строгого режима, сообщает прокуратура Воронежской области.