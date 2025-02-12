В Прикамье закрыли третий магазин "Светофор" из-за выявленных нарушений

В Перми из-за выявленных нарушений санитарных требований приостановили деятельность магазина "Светофор". Филиал федеральной сети закрылся по ул. Ново-Гайвинской, 44, сообщает "Новый компаньон".

Роспотребнадзор выяснил, что при реализации продуктов питания компания не обеспечила соблюдение требований к организации системы водоснабжения. Магазин не имеет подключения к централизованной системе водоснабжения, что создает угрозу жизни и здоровью потребителей и может привести к возникновению и распространению инфекционных заболеваний.

В связи с этим суд признал юридическое лицо виновным в совершении административного правонарушения по ст. 6.3 КоАП РФ. Работа магазина приостановлена на 45 суток.

В начале февраля судебные приставы во исполнение судебных решений приостановили деятельность двух дискаунтеров "Светофор" по ул. КИМ, 75 в Перми и по ул. Просвещения, 1б, стр. 1 в Кунгуре.

Напомним, что Россельхознадзор нашел грубые нарушения в магазинах сети "Светофор" и в других регионах, в частности, в Свердловской области. По данным ведомства, как правило, они касаются продажи молочной, мясной и рыбной продукции. Указывается на истекший срок годности продуктов, нарушение температурного режима их хранения, нарушение целостности, развакуумирование или полное отсутствие упаковки, отсутствие маркировки на товарах или неполную информацию на ней.

За два месяца проверок общее количество магазинов уменьшилось почти на 10%.