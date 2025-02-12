Обвинение просит о домашнем аресте основателя iSpring Ускова

Гособвинение ходатайствует о домашнем аресте основателя IT-компании iSpring Юрия Ускова. Об этом сообщил РИА Новости его брат Владимир Усков.

По его словам, обвинение предпринимателю до сих пор не предъявлено. Усков находится в ИВС.

Адвокаты основателя iSpring заявили, что попросят избрать меру пресечения, которая позволит ему работать и помогать бойцам СВО.

10 февраля компания iSpring сообщила об обысках в своем офисе в Йошкар-Оле. Следственные действия в отношении компании и ее основателя связаны с делом о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). По версии следствия, в 2013 году компания на открытых торгах купила у муниципалитета участок под строительство IT-деревни по заниженной цене.

Депутат Госдумы Вячеслав Даванков заявил, что направит обращение председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой взять расследование под личный контроль. Парламентарий отметил, что Ускову "было не по себе, когда молодые и перспективные ребята из Марий Эл собирают после школы чемодан и едут за хорошим образованием в столицу", поэтому сам он решил развивать бизнес в Йошкар-Оле. А когда началась СВО, бизнесмен не пытался отмазывать от мобилизации своего сына. Парень сейчас воюет на фронте, был ранен, а сам Усков каждый месяц тратит миллионы на помощь бойцам.